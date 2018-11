Nach Feuer-Katastrophe in Kalifornien So süß: Jessica Simpsons Kids mit ihren Kuscheltieren wiedervereint

Wie viele andere Menschen musste Jessica Simpson (38, "These Boots Are Made for Walkin'") kürzlich zusammen mit ihrer Familie den verheerenden Waldbränden in Kalifornien entfliehen. Doch sie hatte Glück im Unglück und konnte später in ein offenbar unbeschädigtes Haus zurückkehren. Ihre Tochter Maxwell (6) und ihr Söhnchen Ace (5), die sie zusammen mit ihrem Ehemann Eric Johnson (39) hat, seien bei der Rückkehr gleich losgerannt, um ihre Lieblingskostüme anzulegen, wie Simpson dem US-Magazin "People" erzählt. Doch noch viel wichtiger waren den Kids ihre Kuscheltiere.