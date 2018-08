Nach Festnahme in Griechenland Sarah Mardini in U-Haft: Botschaft steht mit Behörden in Kontakt

Die Schwester der aus Syrien stammenden Olympia-Schwimmerin Yusra Mardini, Sarah Mardini, soll zusammen mit zwei weiteren Aktivisten in Griechenland festgenommen worden sein. Der Flüchtlingshelferin, die sich seit ihrer eigenen Flucht im Jahr 2015 auf Lesbos engagiert, wird laut Medienberichten unter anderem die Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation vorgeworfen. Der Fall sei "bekannt", wie das Auswärtige Amt auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news bestätigt.