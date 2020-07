Nach Fehlgeburt im Jahr 2018 US-Star Beverley Mitchell ist zum dritten Mal Mutter geworden

Vor zwei Jahren verlor sie Zwillinge

Im November 2018 hatte Beverley Mitchell auf ihrem Blog "Growing up in Hollywood" öffentlich gemacht, dass sie wenige Monate zuvor eine Fehlgeburt erlitten und Zwillinge verloren hatte. Ihre erneute Schwangerschaft gab sie im vergangenen März bekannt. "Wir haben unser Gold am Ende des Regenbogens gefunden! Wir sind schwanger mit unserem Regenbogen-Baby!", erklärte die Schauspielerin damals auf Instagram. Der Weg sei nicht immer leicht gewesen, aber es habe sich gelohnt.