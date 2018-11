Nach fast zwei Monaten Mac Miller: Die Todesursache steht fest

Rapper Mac Miller ("Swimming") war am 7. September 2018 völlig überraschend im Alter von 26 Jahren gestorben. Er wurde damals leblos in seinem Haus in Los Angeles gefunden. Bisher war nicht klar gewesen, woran der Rapper gestorben ist, da die Autopsie kein eindeutiges Ergebnis geliefert hatte. Am Montag hat die Gerichtsmedizin in Los Angeles das Ergebnis der toxikologischen Untersuchung veröffentlicht, das unter anderem "TMZ" und "People" vorliegen soll.