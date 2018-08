Nach fast 60 Jahren im Showbiz Robert Redford geht in Schauspiel-Rente

Das ist sein letzter Film

Damit ist Robert Redford in der Kimi-Komödie "The Old Man & the Gun" das letzte Mal vor der Kamera zu sehen. Der Streifen läuft in den USA im September 2018 an, in Deutschland soll er im Januar 2019 in die Kinos kommen. Redford spielt darin den in die Jahre gekommenen Bankräuber Forrest Tucker, der in seinem Leben 17 Banken überfallen hat, 17 Mal erwischt wurde, jedes Mal ins Gefängnis kam - und entkommen konnte. Neben Redford sind unter anderem die Oscar-Gewinner Casey Affleck (42) und Sissy Spacek (68) mit dabei. Regie führte David Lowery (37, "Elliot, der Drache").