Nach Fan-Kritik in München Endlich: Rot-weiße Trikots für den FC Bayern!

Zuletzt, beim Spiel in Mainz, hatten Bayern-Fans gegen die Trikots dieser Saison protestiert. "§ 1 – Die Clubfarben sind unantastbar" stand auf einem großen Banner geschrieben. An Litfaßsäulen und über Wahlplakaten waren überall in München Plakate der Fan-Initiative "Die Clubfarben sind rot und weiß" zu sehen. Ziele waren auch Wartehallen von Bushaltestellen.