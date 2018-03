Was die Beamten dann vor Ort sahen, erschütterte sie zutiefst: Die Frau führte sie in einer Wohnung, in der zahlreiche geöffnete Flaschen harter Alkoholika in unmittelbarer Nähe des dreijährigen Kindes standen, zudem ein Gefäß mit nicht identifizierbarer, schmutziger Flüssigkeit. Die Münchnerin war zudem - genau wie in dem Video - stark alkoholisiert und offensichtlich desorientiert.