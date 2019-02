Zehn Gutsbetriebe mit 2814 Hektar Betriebsfläche gehören der Stadt, 1524 Hektar davon bewirtschaftet sie selbst. 59 Prozent dieser Äcker werden im ökologischen Landbau betrieben. "Damit ist München der größte Ökobauer Bayerns", so die Chefin der städtischen Güter, die auch für die Verwaltung von 2400 Hektar Stadtwald, 1800 Hektar Wald am Wasserreservoir Taubenberg und 800 Hektar Stiftungswald verantwortlich ist. An sich, so findet Frank, tut die Stadt schon einiges zum Schutz der Artenvielfalt: Ökologische Bewirtschaftung ohne Pestizide, Wildkräuter auf Äckern und Wiesen, Verbot von Glyphosat. Zudem betreibe man Krautgärten und eine urbane Imkerei.