Nach elffacher Oscar-Nominierung Skandal-Regisseur Oskar Roehler: "Joker" heroisiert einen Verbrecher

Stolze elf Oscar-Nominierungen hat der "Joker" mit Joaquin Phoenix (45, "Walk the Line") in der Hauptrolle als psychotischer Killer-Clown erhalten. Damit hat der Film von Regisseur Todd Phillips (49, "Hangover") bei der Verleihung am 9. Februar in Los Angeles die größten Chancen auf den Gewinn eines der begehrten Goldjungen. Der Blockbuster ist allerdings umstritten. Autor und Regisseur Oskar Roehler (60, "Elementarteilchen"), der selbst schon einige Aufreger produziert hat, erklärt, worin sein Skandalpotenzial liegt.