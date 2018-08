Nach einer Rüge des Royals Prinz Harry telefonierte mit Thomas Markle - doch der legte auf!

Die Ehe von Prinz Harry (33) und Herzogin Meghan (37, "Suits") könnte so schön sein. Wäre da nicht ihr Vater Thomas Markle (74), der immer wieder in der Presse für Empörung sorgt. Nun hat Harrys Schwiegervater erneut das Wort in der Öffentlichkeit ergriffen. Gegenüber der britischen "Mail on Sunday" erklärte er, dass er nach dem Paparazzi-Skandal mit Prinz Harry telefoniert - und während des Gesprächs einfach aufgelegt habe.