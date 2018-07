Biebers sichtlich gerührte Verlobte antwortete kurze Zeit später via Twitter, sie sei sich nicht sicher, was sie im Leben getan habe, dass sie solches Glück verdiene, "aber ich bin Gott so vollkommen dankbar, dass er mir eine solch unglaubliche Person geschenkt hat, mit der ich mein Leben teilen darf!" US-Medien hatten am Sonntag berichtet, dass der Sänger in der Karibik um die Hand von Baldwin angehalten habe. Das Promi-Portal "TMZ.com" veröffentlichte ein Foto von Baldwin mit einem funkelnden Ring an der Hand. (Lesen Sie auch: Bieber und Baldwin - Ist etwa schon ein Baby unterwegs?)