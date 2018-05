"Is er ned schee, der Baum", perlt's aus ihm heraus , während er den Blick nach oben steigen lässt, die 27 Meter hinauf bis zum Blechhahn an der Spitze, der in den bilderbuchweißblauen Himmel ragt. Wie bestellt ist die Sonne noch herausgekommen zur Aufstellung des allerersten Maibaums auf dem Platz, der nach dem Tunnelbau darunter so endlich griabig belebt werden soll. "Des is wie Ostern, Pfingsten und Weihnachten auf oamoi", seufzt Otto Seidl selig.