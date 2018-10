Thema James: Trotz Kovacs Beschwichtigungen ist nicht zu übersehen, dass es aktuell frustrierte Spieler gibt. Besonders James Rodríguez, der erst dreimal in der Startelf stand, sorgt für Misstöne. Laut "Bild" soll der Kolumbianer in der Kabine in Kovacs Abwesenheit gewütet haben. "Wir sind hier nicht in Frankfurt!" – so wird James zitiert. Außerdem wolle der 27-Jährige Kovac in Kürze über seinen Wechselwunsch unterrichten. Der Coach erklärte, dass es kein Problem mit James gebe – und lobte ihn: "Er ist ein außergewöhnlich wichtiger Spieler für diesen Klub."