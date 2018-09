Den ersten Brand hatte er am Samstag um 1.16 Uhr gelegt, am Samstagabend um 22.22 Uhr brannte es nochmals. Am Montag um 21 Uhr zündelte er erneut – immer im Keller. Dabei wäre er offenbar um ein Haar der Nachbarschaftshilfe in die Arme gelaufen.