So lautete nach dem Spiel das Urteil in der AZ-Einzelkritik auch: "Lief als Sechser-Derwisch ständig die Gegner an, sehr fleißig, zuweilen übereifrig." Aber es hieß auch weiter: "Mit scharfen Pässen in die Spitze und sehr hoher Zweikampf-Frequenz. Viel gefoult, der Immerspieler, der in 33 der letzten 34 Länderspiele auf dem Platz stand." Kimmich hatte sich wenig vorzuwerfen - und reagierte wohl entsprechend angesäuert auf das Verbal-Foul einzelner Fans.