Nach deutlicher Kritik Ist sie gar nicht krank? Pink wehrt sich gegen die Vorwürfe

"Ich habe eine tadellose Bilanz, was meine Konzerte anbelangt", schimpft Pink weiter. Sie habe noch nie Auftritte aus einer Laune heraus abgesagt, auch dieses Mal nicht. Das Foto sei entstanden, als sie sich am Strand kurz ausgeruht habe, um Wasser zu trinken und Kraft zu tanken. Ihre Leute hätten sich solange um ihre Tochter gekümmert. Das ausgefallene Konzert in Sydney werde in jedem Falle nachgeholt, versprach sie am Ende noch ihren treuen Fans.