Nach der zweiten Staffel ist Schluss Nach Aus von "Kevin Can Wait": Leah Remini und Kevin James sagen Danke

Von 1998 bis 2007 standen James und Remini gemeinsam in der Kult-Sitcom "King of Queens" vor der Kamera und wurden zu einem der beliebtesten Serien-Ehepaare der TV-Geschichte. In den letzten beiden Folgen der ersten Staffel von "Kevin Can Wait" feierten James und Remini vor der Kamera ihre Wiedervereinigung. Nach dem positiven Feedback wurde Remini in der zweiten Staffel fester Bestandteil des Casts.