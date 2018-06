Nach der Trennung von Boris Becker Lilly Becker: "Der Schmerz ist groß, und es tut unglaublich weh"

Mancher möchte bezweifeln, dass es sich nach dem Bekanntwerden der finanziellen Probleme Boris Beckers im vergangenen Jahr wirklich im ihre erste "öffentliche Krise" handeln mag. Von diesen Problemen habe sie aber zumindest im Vorfeld nichts gewusst. "Das hat mich aus heiterem Himmel getroffen", erzählt das Model. "Wir hatten in unserer Ehe diese klare klassische Rollenverteilung: Boris war für das Wirtschaftliche zuständig und ich für die Familie." Wie in so vielen anderen Beziehungen ging es auch bei den Beckers mal drunter und mal drüber. "Wir waren in allem immer sehr leidenschaftlich, im Leben, in der Liebe, im Sex und im Streit. Da kann ich sehr aufbrausend und laut werden. Und Boris Becker kann dann sehr still werden."

Die Insolvenz habe das Leben von Lilly und des gemeinsamen Sohnes Amadeus (8) aber nicht groß eingeschränkt. "Natürlich haben sich einige Dinge geändert", meint das Model. "Dadurch, dass ich aber auch vorher schon mein eigenes Geld verdient habe, haben sich die Einschränkungen für mich und Amadeus in Grenzen gehalten." Auch auf die Ehe hätten sich diese Probleme nicht groß ausgewirkt. "Die Insolvenz an sich hat unsere Ehe überhaupt nicht negativ beeinflusst. Der Umgang damit war in der Tat ein Problem für mich. Aber auch das war nicht der Trennungsgrund." Zudem gesteht sie auch eigene Fehler ein. "Zum Beispiel bin ich meinem Mann gegenüber nicht immer fair gewesen und habe in verschiedenen Stresssituationen zu emotional reagiert und Worte gesagt, dich ich eigentlich nicht aussprechen wollte. Das tut mir heute auch leid."

Wird sie womöglich wieder heiraten?

Wie es für Lilly Becker in Sachen Liebe wohl weitergehen wird, das kann heute noch keiner sagen. "Wenn Sie mich heute fragen, kann ich mir das im Moment nicht vorstellen und muss sagen: Mit Männern bin ich erstmal durch", antwortet sie auf die Frage, ob sie vielleicht in ein paar Jahren noch einmal heiraten würde. "Der einzige Mann in meinem Leben ist mein Sohn." Das Lachen hat die 41-Jährige aber offensichtlich nicht verlernt. Sie scherzt: "Vielleicht sollte ich mal lesbisch werden, warum nicht? Aber Spaß beiseite, Frauen untereinander verstehen sich einfach besser."