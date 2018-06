"Ich ärgere mich, aber nicht über die Niederlage, sondern mehr über das Wie. Es gibt einiges aufzuarbeiten. Wenn wir so spielen, haben wir keine großen Chancen", sagte er vor der Generalprobe am Freitag gegen Saudi-Arabien. Die AZ erklärt, woran Löw – bitte, bitte, bitte – bis zum ersten WM-Spiel der deutschen Mannschaft in Russland am 17. Juni gegen Mexiko noch arbeiten muss.