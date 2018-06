Nach der Sommerpause Mit diesem Krimi startet die neue "Tatort"-Saison

Die Sommerpause beim Sonntagskrimi endet in ein paar Wochen und inzwischen ist auch bekannt, wann es genau weitergeht: "Am 5. August" startet die neue Saison, wie das Erste auf Nachfrage von spot on news erklärte. Zum Auftakt gibt es einen Krimi aus der Schweiz. Regie beim vorletzten Luzern-"Tatort" mit dem Titel "Die Musik stirbt zuletzt" führte demnach der Schweizer Kult-Filmemacher Dani Levy (60, "Alles auf Zucker!"). Von ihm stammte auch schon der sehr sehenswerte "Tatort - Schmutziger Donnerstag" (2013).