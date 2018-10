Nach der Saison ist Schluss Karriereende mit 34: Lindsey Vonn hängt die Ski-Schuhe an den Nagel

In Person von Lindsey Vonn (33) hat eine absolute Größe des Alpinsports ihr baldiges Karriereende angekündigt. Die US-amerikanische Skirennläuferin, die in ihrer beeindruckenden Laufbahn vier Mal Gesamtweltcupsiegerin wurde und 2010 in Vancouver auch olympisches Gold einfuhr, wolle nach der aktuellen Saison 2018/2019 zurücktreten. Das sagte Vonn bei einem Event in Manhattan vor laufenden Kameras. Der emotionale Auftritt kann bei Facebook in voller Länge angesehen werden.