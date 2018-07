Nach der Royal Wedding Das steht in den Dankeskarten von Prinz Harry und Herzogin Meghan

"Der Herzog und die Herzogin von Sussex waren überwältigt von all den unglaublich netten Karten und Briefen, die sie anlässlich ihrer Hochzeit bekommen haben, und sie sind so berührt von dem, was ihr geschrieben habt. Es war wirklich sehr aufmerksam von euch und wurde von Ihren Königlichen Hoheiten, die euch das Beste wünschen, sehr geschätzt."