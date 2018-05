Die Trinker-Szene versuchte, dem Kontrolldruck auszuweichen. Sie versammelten sich am Königsplatz oder im Alten Botanischen Garten. Doch auch hier hatten sie keine Ruhe. Gleich am Morgen wurden mehrere Männer aufgeschreckt, die die Nacht in dem Park campiert hatten. Die Elends-Bettler, die in der Paul-Heyse-Straße zwischen Stachus und Bahnhof sitzen, waren am Donnerstag etwas weniger stark vertreten als an anderen Tagen.