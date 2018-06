Auf Manuel Neuer kann Löw in Russland bauen

Beim 1:2 gegen das Austria-Team hatte am Samstagabend keiner der Wackelkandidaten viele Pluspunkte sammeln können. Immerhin eines ist aber klar: Auf Kapitän Manuel Neuer kann Löw nach einer starken Rückkehr als Nummer 1 im Tor in Russland wohl bauen. "Für Manuel war es nach so langer Zeit ein sehr zufriedenstellendes Comeback. Er hatte auch nach dem Spiel mit seinem Fuß keinerlei Probleme. Er hat in einigen Situationen sehr gut reagiert. Man hat ihm die Pause nicht angemerkt", sagte Löw.