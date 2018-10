Schwelender Vertrauensverlust in die deutsche Sozialdemokratie

Doch das Wahl-Debakel konnte nicht übergangen werden. Von ihrer Vorsitzenden wollten die Genossen wissen, was die Halbierung der SPD-Sitze im Landtag verursacht haben könnte. Doch auch Kohnen wusste nach eigenem Bekunden "nicht auf alles eine Antwort". Ein seit langem schwelender Vertrauensverlust in die deutsche Sozialdemokratie – das ist es nach Ansicht von Natascha Kohnen vor allem, was zur Kette der SPD-Niederlagen geführt haben soll.