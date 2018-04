Eines der beiden neuen Lieder, "I Still Have Faith In You", wird im Dezember dieses Jahres in einem TV-Spezial erstmals enthüllt. Der zweite Song namens "Don't Shut Me Down" könnte als Single erscheinen, nachdem er seine Premiere auf der Tour gefeiert hat, mutmaßt die Seite. Sie ist bislang wohl grob für die Jahre 2019 und/oder 2020 geplant.