Nach der Festnahme in Paris Chris Brown ist zurück in den USA

Nach dem Vergewaltigungsvorwurf und der anschließenden Festnahme in Paris spürt Chris Brown (29, "Loyal") wieder heimischen Boden unter den Füßen: Der Sänger ist zurück in den USA. Fotos seiner Ankunft postete er selbst auf Instagram. Der 29-Jährige soll laut dem US-Klatschportal "TMZ" am Samstag in seinem Privatjet in der Nähe von Los Angeles gelandet sein - und verhältnismäßig entspannt gewirkt haben.