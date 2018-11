Nach der Affäre mit Bill Clinton Monica Lewinksy dachte an Selbstmord

Offen wie selten zuvor äußert sich Monica Lewinsky (45) in einem langen TV-Interview mit dem US-Sender A&E über ihre Affäre mit dem damaligen US-Präsidenten Bill Clinton (72). In der mehrteiligen Doku-Reihe "Die Clinton-Affäre", die ab Sonntag ausgestrahlt wird, gibt die heutige Psychologin auch tiefe Einblicke in ihren Seelenzustand, nachdem ihre Liaison mit Clinton ans Licht kam. Damals dachte sie sogar darüber nach, sich umzubringen.