Nach den TV-Tränen von Evelyn "Bachelor in Paradise": Domenico de Cicco streitet Fremdgehvorwürfe ab

Kann es eine Zukunft geben?

Weil Evelyn aber nur per SMS davon erfahren haben will, dass eine andere von ihrer großen Liebe schwanger sei, ging die Beziehung in die Brüche. So ganz möchte Domenico das aber noch nicht wahrhaben. Ebenfalls in "Guten Morgen Deutschland" wandte er sich mit folgenden Worten an seine Verflossene: "Evelyn, du weißt, wie wir zueinander standen, was wir alles erlebt haben und das ist ja nicht Alltag. Wir haben einen Traum gelebt, wir haben ihn zusammen gelebt, wir sind gleich, wir sind eins zusammen." Ob sich seine Seelenverwandte davon erweichen lassen wird?