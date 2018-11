Nach den Kongresswahlen US-Präsident Donald Trump feiert sein blaues Auge

Trump hatte sich mit der First Lady Melania (48) und seiner Familie in den "Sitroom" des Weißen Hauses zurückgezogen, um gemeinsam mit Freunden die Ergebnisse der Kongresswahlen im Fernsehen zu verfolgen. Es zeichnete sich bald ab, dass der US-Präsident mit einem blauen Auge davonkommen würde. Noch in der Wahlnacht gratulierte er in einem Akt unerwarteter Höflichkeit der demokratischen Fraktionschefin Nancy Pelosi (78) telefonisch zu ihrem Wahlsieg im Repräsentantenhaus.