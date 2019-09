Nach dem "Traumschiff"-Aus Sascha Hehn: Diesen Tipp gibt er Florian Silbereisen

Auch in Zukunft sei somit ein Comeback ausgeschlossen: "Ich stehe jetzt auf einer schwarzen Liste!" An die Adresse seines Nachfolgers Florian Silbereisen (38) hat Hehn außerdem noch einen Rat in petto: "Lass' dich nicht verbraten, da muss du aufpassen!" Auch Silbereisen sei nur ein Spielball der Mächte. Er wünsche ihm "auf jeden Fall viel Glück". Ansonsten sei das Thema "Traumschiff" für ihn persönlich abgeschlossen.