Nach dem Tod von Hans Beimer Joachim Hermann Luger ist als Gast bei Hans Beimers Beerdigung

Am vergangenen Sonntag endete mehr als nur eine Ära: In der 1685. Folge der Kultserie "Lindenstraße" starb Hans Beimer. Mehr als 30 Jahre lang verkörperte der Schauspieler Joachim Hermann Luger (74) die Rolle seines Lebens. Doch das wirklich endgültige Aus ist es noch nicht: Auch Luger wird sich einer alte Schauspieler-Tradition folgend in der Folge am heutigen Sonntag auf seine eigene Beerdigung schleichen.