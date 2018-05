Nach dem Skandal um ihren Vater Last-Minute-Ersatz: Wer wird Meghan Markle zum Altar führen?

Unter Umständen darf sich aber auch Prinz William (35) über eine doppelte Verantwortung bei der Royal Wedding freuen. Der ältere Bruder von Prinz Harry wird dort bekanntlich bereits als dessen Trauzeuge fungieren, warum also nicht auch noch gleich die Braut zum Altar führen?

Eine weitere Alternative, sollte wirklich ein Royal für Thomas Markle einspringen, wäre, dass Prinz Harry selbst mit seiner Zukünftigen an den Hochzeitsgästen vorbei schreitet. Damit würde er sich aber selbstredend diesen magischen Moment nehmen, die Liebe seines Lebens feierlich am Altar in Empfang zu nehmen und sie dort erstmals in ihrem sündhaft teuren Hochzeitkleid (die Seite "Daily Mail" berichtete von rund 113.000 Euro) bestaunen zu dürfen.

Eigentlich nur eine Alternative aus ihrer Familie

Mit einer derartig namhaften Auswahl kann Markles eigene Familie nicht aufwarten. Jedoch gäbe es die Möglichkeit, dass für ihren chaotischen Vater nun ihre Mutter Doria Ragland (61) einspringt. Denn die Yoga-Lehrerin ist nebenbei auch ihre beste Freundin, wie die sozial engagierte Markle einst im Interview mit "Glamour" verriet. Sie nannte ihre Mutter darin als eine der zehn Frauen, die für sie seit jeher Vorbilder darstellen. Klingt eigentlich nach einer perfekten Wahl für den Gang zum Altar!

Im Gegensatz zu ihren Halbgeschwistern Thomas Markle Jr. (51) und Samantha Grant (53). Ihr Halbbruder wurde laut "The Sun" sogar schon von der Polizei festgenommen und ist noch nicht einmal zu der Hochzeit eingeladen. Genauso wenig wie ihre Halbschwester Grant, die bereits vollmundig angekündigt hat, ein Enthüllungsbuch über ihre berühmte Schwester schreiben zu wollen. Ihr Halbbruder warnte Prinz Harry sogar in einem Brief, Meghan zu heiraten. Seine Verwandtschaft kann man sich eben nicht aussuchen.