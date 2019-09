Nach dem schweren Autounfall Dwayne Johnson bricht Hochzeitsreise für Kumpel Kevin Hart ab

Der US-Star war zusammen mit zwei weiteren Insassen am Sonntagmorgen gegen 01:00 Uhr auf dem Mulholland Highway in den Malibu Hills verunglückt und mit einem Oldtimer in eine Schlucht gestürzt. Daraufhin war er wegen einer "schweren Rückenverletzung" in das UCLA Medical Center geflogen worden. Das Unfallauto, ein blauer Plymouth Barracuda (Baujahr 1970), hatte Hart sich erst im Juli zu seinem 40. Geburtstag gekauft.