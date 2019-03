Nach dem Krebstod ihrer Freundin "Eat Pray Love"-Autorin Elizabeth Gilbert ist wieder verliebt

"Liebe, wen du liebst"

Außerdem wolle sie damit aber auch allen Menschen, die sich im mittleren Alter sowohl in Männer als auch in Frauen verlieben würden, Mut machen und ihnen zeigen, dass das alles ganz normal sei. "Es ist in Ordnung. Liebe, wen du liebst. Alles ist okay und es ist unmöglich, alles zu kontrollieren. All das ist ein Abenteuer, das ich nicht verpassen möchte. Das ist alles, was ich sagen wollte."