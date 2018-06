Mühldorf am Inn – In der Nacht zum Sonntag hat es in Mühldorf vor zwei Geschäften gebrannt, die nur wenige Gehminuten voneinander entfernt liegen. Das erste Feuer war auf der Laderampe eines Baumarkts am Bonimeier-Ring ausgebrochen, wie die Polizei am Sonntag berichtet. Wenig später stand auch der Müllcontainer eines Lebensmittelmarktes in der Bürgermeister-Hess-Straße in Flammen.