Nach dem ersten Auszug "Promi Big Brother": Umut Kekilli rückt am Samstag nach

Es war der schnellste Auszug in der Geschichte von "Promi Big Brother": Noch vor der großen Eröffnungssendung am Freitagabend packte Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein (64) seine wenigen Habseligkeiten, die er mit auf die Baustelle von "Promi Big Brother" nehmen durfte, und verließ die Show wieder. Der große Bruder hat allerdings bereits Ersatz gefunden: Am Samstag wird der ehemalige Profifußballer Umut Kekilli (34) nachrücken.