Nach dem Echo-Skandal Rapper Kollegah: Der Auschwitz-Besuch hat alles verändert

Das nennt man wohl geläutert. Nach dem Echo-Skandal um antisemitische Texte setzte sich der hessische Rapper Kollegah (34) intensiv mit der Kritik an seiner "Kunstform Battle-Rap" auseinander. Unter anderem besuchte Felix Blume, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, im Juni dieses Jahres das KZ Auschwitz in Polen. Auch durch diese Reise an einen Ort, an dem "Menschen fabrikmäßig vergast wurden", sei ihm bewusst geworden, dass die Zeilen "verletzend" waren. "Der Besuch in Auschwitz hat mich sehr verändert", erklärt der Musiker nun in einem Interview mit dem Magazin "stern".