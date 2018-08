Nach dem Aus bei "Promi Big Brother" Pascal Behrenbruch: "Das war zu hundert Prozent Show"

Ist Ihre Freundin also nicht sauer auf Sie wegen der Flirt-Attacken von Katja und Chethrin?

Behrenbruch: Das war nicht direkt unangenehm, eher unnötig. In so einer Sendung ist das krass, man lebt in einem Extrem. In den Medien stand, dass ich da erregt gewesen wäre. Was einfach kein bisschen der Fall war. Ich habe eigentlich die ganze Zeit meine Freundin und meinen Sohn brutal vermisst. Dann sind da noch die ganzen Kameras. Das war einfach zu hundert Prozent Show. Das kam einfach so aus mir raus, war aber so auch nicht geplant. Ich wollte einfach eine geile Party haben ohne jegliche Hintergrundgedanken.

Die Mädels hatten ab und zu natürlich auch etwas getrunken und wollten das ausreizen - sie stehen ja auch für "Sex sells". Für sie ist es umso besser, umso mehr Schlagzeilen sie haben. Trotzdem bin ich super mit ihnen ausgekommen. Ich habe die beiden auch animiert, um den Zuschauern etwas Futter zu geben. Aber das kam offenbar nicht so gut an.

Wer macht Ihrer Ansicht nach das Rennen?

Behrenbruch: Nach so einer Entscheidung ist es ganz schwierig da einen Durchblick zu haben. Vielleicht kommt in unserer Gesellschaft jemand wie Alphonso gut an. Der hat keine Ecken und Kanten, nur Rundungen.