Nach Clayne Crawfords Rauswurf Damon Wayans erhebt schwere Vorwürfe gegen "Lethal Weapon"-Co-Star

Was ging in letzter Zeit nur am Set der Serie "Lethal Weapon" vor? Nachdem erst am Montag bekannt wurde, dass Clayne Crawford (40) nicht mehr Teil der Produktion sein wird und von "American Pie"-Star Seann William Scott (41) ersetzt wird, schießt nun auf einmal Damon Wayans (57) gegen seinen geschassten Co-Star. Auf Twitter behauptet er in mehreren Posts unter anderem, dass Crawford ihn in einer Szene absichtlich am Kopf verletzt habe. Ungewöhnlich dabei: Die komplette Twitter-Seite des Schauspielers ist mittlerweile nicht mehr erreichbar.