Nachtreten gegen Juan Bernat

Vereinspräsident Hoeneß hatte Bernat vorgworfen, den FC Bayern fast das Weiterkommen in der Königsklasse gekostet zu haben, konkret im Viertelfinale: "Als wir in Sevilla gespielt haben, war er alleine dafür verantwortlich, dass wir beinahe ausgeschieden wären. An dem Tag wurde entschieden, dass er verkauft wird, weil er einen Scheißdreck zusammengespielt hat."