München/Ingolstadt - In der Nacht auf 11. Oktober wütete in einem Depot des Deutschen Museums in Ingolstadt ein verheerendes Feuer. Rund 8.000 Exponate wurden dabei zerstört. Nun sechs Wochen später droht die nächste Katastrophe: Die Zerstörung der Exponate, die das Feuer überstanden haben, durch Ruß und Rost. In den Hallen gibt es seit dem Brand keinen Strom und keine Heizung, die das Löschwasser auftrocknen könnten.