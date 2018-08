Die komplette Entschuldigung: "Tanja May, hiermit möchte ich mich - nachdem ich das ja schon schriftlich getan habe - bei Ihnen öffentlich entschuldigen! Ihr total konstruierter Artikel ist nicht nur gegenüber Jan Ullrich, sondern auch ganz besonders mir gegenüber unfair. Trotzdem hätte ich Sie niemals persönlich beleidigen dürfen, insbesondere, weil ich weiß, wie sehr die Verlage mit dem Auflagenverlust zu kämpfen haben! Ich bin ein sehr emphatischer und auch impulsiver Mensch! Ich arbeite ständig daran, mich zu verbessern - leider werde ich immer noch ab und an rückfällig! Niemand auf dieser Welt ist ohne Fehler - ich schon gar nicht! Meinen Kindern habe ich immer gelehrt, dass es okay ist, Fehler zu machen, aber wenn man jemand dabei verletzt, muss man in der Lage sein, sich zu entschuldigen. Also, Tanja May: Es tut mir aufrichtig Leid. Entschuldigung! Vielleicht können wir das Ganze ja mal bei einem Abendessen besprechen - ich zahle natürlich! Til"