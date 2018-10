Nach Begegnung mit Polizisten Junge Dame versetzt Polizei mit einer E-Mail in Aufruhr

München - Die Bundespolizei hatte es mit einem kuriosen Fall zu tun, bei dem sie ausnahmsweise keinen echten Langfinger, sondern einen Herzensdieb ermitteln musste. Was war passiert? Eine 27-Jährige aus Traunstein ging am Montagnachmittag am Hauptbahnhof gegen 16 Uhr am Ausgang Bayerstraße an einem Bundespolizisten vorbei. Der junger Bursche in Uniform mit einer MP5 in der Hand löste bei der jungen Frau derart Herzrasen aus, dass sie darüber ihre Stimme verlor.