Nach Beerdigung von Joe Jackson Janet Jackson erinnert sich mit süßem Kinderfoto an ihren Vater

Vergangene Woche ist Joe Jackson (1928 - 2018) im Alter von 89 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Nun meldete sich Janet Jackson (52, "Together Again") erstmals nach dem Tod ihres Vaters wieder in den sozialen Medien. Auf Instagram veröffentlichte der Weltstar ein altes Kinderfoto, auf dem sie schon fast schüchtern auf dem Schoß ihres Vaters sitzt. Worte wollte sie jedoch nicht an die Öffentlichkeit richten, stattdessen postete sie dazu nur ein Herz-Emoji.