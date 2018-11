Nicht erster Vorfall nach Basketball-Spiel

Die Polizei suchte noch in der Umgebung nach den Angreifern, konnte aber niemanden mehr finden. Laut Polizei sagten Zeugen aus, dass die mutmaßlichen Täter türkisch sprachen. Es ist nicht der erste Gewaltausbruch am Rande eines Gastspiels einer griechischen Basketballmannschaft in München. Vor einem Monat gab es bereits einen Übergriff auf einen Fan des griechischen Vereins Panathinaikos Athen: Ein Fan aus Salzburg wurde auf dem Heimweg überfallen und ausgeraubt.