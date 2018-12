Salihamidzic: "Mal sehen ob er nach Paris geht"

Vor dem Spiel in der Champions League am kommenden Mittwoch bei Ajax Amsterdam (21 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) äußerte sich Hasan Salihamidzic zum Niederländer und den PSG-Wechselgerüchten. Dabei geriet der Sportdirektor des FC Bayern ins Schwärmen: "Das ist ein guter Spieler, keine Frage. Dann wäre Paris noch stärker", sagte der Bosnier nach dem Derby gegen den 1. FC Nürnberg (3:0) in der Mixed Zone der Allianz Arena: "Er hat sich sehr gut entwickelt, ich kenne ihn seit eineinhalb Jahren, er spielt in der Nationalmannschaft und bei Ajax hervorragend, mal sehen, ob er nach Paris geht." (Lesen Sie auch: Jagd auf Frenkie de Jong: Reichlich Konkurrenz für den FC Bayern)