Kimmich gibt den Führungsspieler

Nach dem 2:3 des Rekordmeisters beim BVB stellte sich der Youngster auch als Führungsspieler hin - und machte eine deutliche Ansage in Richtung der geschlagenen Kollegen. "Wir schaffen es nicht, über 90 Minuten die Fehler abzustellen. In der zweiten Halbzeit laden wir Dortmund ein und bringen uns um unsere eigene gute Leistung", sagte der deutsche Nationalspieler: "Wer jetzt nicht die Gier entwickelt, wieder nach oben zu kommen, ist bei uns fehl am Platz."