Einer profitiert von einer Fehlentscheidung, der Andere nicht - so war das schon immer. Aber eben nicht, dass immer dieselben profitiert hätten oder immer dieselben benachteiligt worden wären. Die Mär vom angeblichen Bayern-Dusel völlig entkräftet.

Stattdessen wird vor lauter Videobeweis wohl bald die zweistellige Nachspielzeit geknackt. Wer will denn sowas? Bei der WM 2018 in Russland wird es wieder die überladenen Diskussionen geben. Videobeweis hier, Videobeweis da. Dabei gibt es so viel ursprünglichere Geschichten über Fußballspiele zu erzählen.

In der Champions League besteht die monotone Gefahr nicht. Gut so! Wenigstens hier bleiben uns die ständigen Spielunterbrechungen erspart. Und das soll auch bitte schön so bleiben!

Von Patrick Mayer

