München - Im vergangenen Jahr sorgte seine Aussage, dass ihn der FC Bayern "noch ein Stück glücklicher machen würde für mächtig Furore. Bereut hat sie Julian Nagelsmann allerdings auch im Nachhinein nicht. Die Aussage würde ich auch heute immer noch so treffen. Da ging es um eine Zukunftsvision", sagte der 30-Jährige am Sonntag im "Fußball-Talk" bei Sky. "Ich will irgendwann einen ganz großen Club trainieren." Und da habe er in einem Interview sieben oder acht Vereine aufgezählt und gesagt, der FC Bayern stehe vielleicht noch ein bisschen über den anderen, "auch weil meine Frau und mein Kind in München sind".